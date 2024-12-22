Каманцев сравнил Медиалигу с рестлингом: «То, что делал Халк Хоган, выглядело жутко, а потом стало понятно, что это цирк»
Павел Каманцев сравнил медиафутбол с рестлингом.
«Эти арбитры нам не подотчетны. И это гражданско-правовые отношения. Если люди знают, что это не в первый раз, – может быть, в какой-то мере им это нравится. Я такой контент не потребляю.
Футбола большого мне хватает. Смотреть Медиалигу желания не возникает. Знаю, что у них есть большие просмотры и своя аудитория. Если люди на этом зарабатывают деньги, честные, коммерческие, эта деятельность имеет право на существование.
Это может быть как рестлинг. Как показывали в моем детстве – то, что делал Халк Хоган, выглядело жутко, а потом стало понятно, что это цирк. Возможно, в Медиалиге это тоже проговорено внутри – можно, не переходя рамок, создавать картинку», – сказал глава судейского комитета РФС.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
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