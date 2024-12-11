Антон Терехов высоко оценил помощь Игоря Денисова в «Динамо».

Терехов выступает за 2Drots с лета 2024-го. В профи он играл за «Динамо», «Крылья Советов» и «Тамбов». На счету игрока 40 матчей в РПЛ.

– Когда ты пытался закрепиться в основе «Динамо», помогали опытные игроки?

– Конечно, им нужно отдать должное. За то время, что я был в «Динамо», повстречал очень много профессионалов – Шунин, Денисов, Ионов, Бюттнер, Габулов, Самба, Жирков, Ещенко. Все они хорошо относились к молодым, советовали. Тут номер один – Игорь Денисов. Он своим примером показывал, как нужно готовиться, тренироваться, что делать после тренировок. Он человек-легенда, мастер своего дела.

Игорь всегда был эмоциональным. В основной команде взрослые футболисты, все играют за результат, за болельщиков, за деньги – все было очень жестко. Игорь мог увидеть и сказать: «Все, пойдем в зал». Если на тренировках ты немножко расслаблен, тебя могли очень быстро привести в чувство. В «Динамо» это делали очень быстро. Ты не должен был терять мячи и мешать тренировочному процессу.

– По большей части это делали именно опытные футболисты?

– Конечно. Но и тренеры тоже – Хохлов, Кобелев, Шварц. Они очень эмоциональные. Но когда есть опытные игроки, они тоже очень быстро могут встряхнуть.

– В такие моменты не возникало обиды, непонимания?

– Да нет, а чего обижаться? Когда ты тренируешься с такими игроками, хочешь учиться. Да и никто никогда не переходил на личности. Жалоб точно нет, – сказал Терехов.