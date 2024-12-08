Бустер: «Мы делаем в мае футбольный матч – твич против ютуба»

Бустер объявил, что состоится благотворительный футбольный матч среди блогеров.

«Дай бог, все пойдет по плану, мы делаем в мае футбольный матч – твич против ютуба. На стадионе, со зрителями.

Все деньги с билетов пойдут на благотворительность. Постараемся сделать грандиозно и показать ######## цифры.

Это будет разовое мероприятие. Мы не вступаем в Медиалигу . Это будет классный ивент, где люди смогут прийти и пошизить или посмотреть на трансляции», – заявил стример.