Бустер: «Мы делаем в мае футбольный матч – твич против ютуба»
Бустер объявил, что состоится благотворительный футбольный матч среди блогеров.
«Дай бог, все пойдет по плану, мы делаем в мае футбольный матч – твич против ютуба. На стадионе, со зрителями.
Все деньги с билетов пойдут на благотворительность. Постараемся сделать грандиозно и показать ######## цифры.
Это будет разовое мероприятие. Мы не вступаем в Медиалигу. Это будет классный ивент, где люди смогут прийти и пошизить или посмотреть на трансляции», – заявил стример.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: твич Бустера
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