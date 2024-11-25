«Участие медиакоманд в Кубке России выгодно только РФС. Зачем играть там, где нас не ждут?» Босс «Титана» Зуев ответил Мостовому

Босс «Титана» отреагировал на слова Александра Мостового о медиакомандах в Кубке.

Ранее бывший полузащитник «Сельты» и сборной России заявил , что не поддерживает участие медийных клубов в Фонбет Кубке России.

«Читая критику хороших футболистов в прошлом, но не реализовавших себя в настоящем, столкнулся с вопросом: «Зачем принимать участие там, где нас не ждут?» Под «нас» я имею в виду все клубы Медиалиги.

Что дают матчи с командами вторых лиг в официальных соревнованиях? Ничего. Даже в плане финансов это минусовая история, учитывая затраты на организацию матча и премиальные игрокам.

Статус? Таким командам, как 2Drots или «Амкал», намного выгодней сыграть шоу-матч с командой Премьер-лиги, получив большой стадион, статус, хорошее настроение и телевизионные охваты. Яркий пример тому матчи «Амкал» – «Динамо» и 2Drots – ЦСКА.

А что касается участия в Кубке России, так это выгодно исключительно РФС, чтобы привлечь дополнительное внимание аудитории и выгоднее продать турнир спонсорам. Трансляции матчей медиакоманд против «Строгино» и «Химика» по федеральному ТВ тому доказательство.

Так что мы там делаем? Может, пора свернуть с этого пути и идти своим?» – написал президент «Титана».