«Участие медиакоманд в Кубке России выгодно только РФС. Зачем играть там, где нас не ждут?» Босс «Титана» Зуев ответил Мостовому
Ранее бывший полузащитник «Сельты» и сборной России заявил, что не поддерживает участие медийных клубов в Фонбет Кубке России.
«Читая критику хороших футболистов в прошлом, но не реализовавших себя в настоящем, столкнулся с вопросом: «Зачем принимать участие там, где нас не ждут?» Под «нас» я имею в виду все клубы Медиалиги.
Что дают матчи с командами вторых лиг в официальных соревнованиях? Ничего. Даже в плане финансов это минусовая история, учитывая затраты на организацию матча и премиальные игрокам.
Статус? Таким командам, как 2Drots или «Амкал», намного выгодней сыграть шоу-матч с командой Премьер-лиги, получив большой стадион, статус, хорошее настроение и телевизионные охваты. Яркий пример тому матчи «Амкал» – «Динамо» и 2Drots – ЦСКА.
А что касается участия в Кубке России, так это выгодно исключительно РФС, чтобы привлечь дополнительное внимание аудитории и выгоднее продать турнир спонсорам. Трансляции матчей медиакоманд против «Строгино» и «Химика» по федеральному ТВ тому доказательство.
Так что мы там делаем? Может, пора свернуть с этого пути и идти своим?» – написал президент «Титана».
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