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Костюков начал реабилитацию на базе «Динамо». Нападающий «Амкала» получил открытый перелом в товарищеском матче

Степан Костюков приехал на базу «Динамо» в Новогорск на обследование.

Медштаб бело-голубых будет помогать игроку «Амкала» правильно и планомерно пройти все этапы восстановления, на которое уйдет от 7 до 12 месяцев.

«Ему было произведено две операции с установкой внутрикостного штифта, чтобы восстановить осевую симметрию костей, чтобы как можно быстрее начала образовываться правильная костная мозоль, которая через 4-6 недель даст нам возможность перейти к какой-то минимальной осевой нагрузке. 

Мы сделали самый простой осмотр и видим, что швы после операции состоятельные, нет никаких нагноений – нет никакой инфекции, хоть и рана была рваная и открытая. Значит и санация, и лечение, и назначение антибиотиков были проведены своевременно. У него нет никаких проблем с самочувствием. Начался процесс восстановления, отек с ноги уходит. Увидимся на следующей неделе – будет идти речь о снятии швов. 

О сроках возвращения в большой футбол мы можем говорить только приблизительно – год. Будем стараться делать все возможное совместно с коллегами из его команды, чтобы вернулся в футбол и продолжил радовать своих болельщиков», – сказал главный врач «Динамо» Александр Родионов.

25-летний форвард получил тяжелую травму в шоу-матче Winline сквозь вселенные между «Динамо» и «Амкалом».

На 15-й минуте Костюков вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.

«Динамо» сообщило, что возьмет на себя лечение и окажет необходимую помощь.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoWinline Медиалига
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logo«Степански» Степан Костюков
logoДинамо Москва
травмы
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