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Опубликовано голосование на лучшего полузащитника года в медиафутболе. Среди номинантов Маврин и Алишер

Winline Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание полузащитник года.

На приз претендуют все полузащитники, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25).

В шорт листе: Василий Маврин и Ряба (оба «Амкал»), Антон Соснин и Алишер Рахимов (оба «БроукБойз»), Аба (Fight Nights), Гама («Титан»), но вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации полузащитник года

Опубликовал: Илья Ковалёв
logoАнтон Соснин
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logo«Аба» Абдулла Абациев
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoFight Nights
logoВасилий Маврин
logo«Гама» Гамид Шахбанов
logoАлишер Рахимов
logoЛФК «Титан»
Winline Media Football Awards
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