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Маврин, Соснин или кто-то другой? Выбирай лучших полузащитников года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший полузащитник года в медиафутболе.

На приз претендуют все полузащитники, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25). В шорт листе: Василий Маврин и Ряба (оба «Амкал»), Антон Соснин и Алишер Рахимов (оба «БроукБойз»), Аба (Fight Nights), Гама («Титан»), но вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Защитник года в медиафутболе

logo«Аба» Абдулла Абациев
logoFight Nights
logoБроукБойз
logo«Гама» Гамид Шахбанов
logoЛФК «Титан»
logoАмкал
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoАнтон Соснин
logoWinline Медиалига
logoАлишер Рахимов
Winline Media Football Awards
logoВасилий Маврин
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
Блог
Весь медиафутбол в одном месте!
5 комментариев
А где скорый?
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Если мы исходим из того, что лучший игрок сезона = лучший полузащитник, то Маврин
А если нет, то Алишер полузащитник, а Маврин игрок года
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Ответ Руслан Ермаков_1116534570
А где скорый?
скоро в фк 10
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Ответ Руслан Ермаков_1116534570
А где скорый?
Напиши его
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Ответ Руслан Ермаков_1116534570
А где скорый?
Там есть кнопка твой кандидат и можно кого угодно написать
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