Кокаев перешел в Lotus из Fight Nights

Заурбек Кокаев присоединился к Lotus.

Lotus объявил о подписании защитника.

Кокаев провел пятый сезон Winline Медиалиги и Кубок Лиги в Fight Nights и стал бронзовым призером МФЛ-5.

Защитник выступал за FC Bus в третьем и четвертом сезонах Winline Медиалиги , президентом которого являлся Сослан Гатагов .

Сейчас Гатагов главный тренер Lotus.