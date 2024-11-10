Кокаев перешел в Lotus из Fight Nights
Заурбек Кокаев присоединился к Lotus.
Lotus объявил о подписании защитника.
Кокаев провел пятый сезон Winline Медиалиги и Кубок Лиги в Fight Nights и стал бронзовым призером МФЛ-5.
Защитник выступал за FC Bus в третьем и четвертом сезонах Winline Медиалиги, президентом которого являлся Сослан Гатагов.
Сейчас Гатагов главный тренер Lotus.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Lotus
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