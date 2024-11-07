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«Бывает. Это жизнь. Когда херней не занимается, то входит в топ-3 лучших игроков медиафутбола». Арби об удалении Бири

Арби высказался об удалении Бири в полуфинале Кубка Медиалиги против «Амкала».

«Как мне поступок Бири? Бывает. Это жизнь. Все ошибаются. Судья сегодня тоже ошибся, не поставив пенальти. В 1/4 тоже судья ошибся. Ничего страшного. Я думаю, он не хотел удаляться.

Саня [Зуев – президент «Титана» – прим. Спортс’‘) зарплату платит, поэтому все, что угодно может говорить. У него карты в руках. А Биря мой друг.

Не помню, говорил ли Биря что-то в раздевалке. Я такой расстроенный был. С моей стороны 100% поддержка Бири. Я хочу, чтобы он был в команде. Он входит в топ-3 лучших игроков медиафутбола, когда херней не занимается.

Мое будущее? Хочу отдохнуть. Может, Шама куда-нибудь перейдет. Я думаю, мы с ним вместе опять покуемся где-нибудь. Я устал от футбола. Хочется поработать, денег накопить, на отдых слетать», – рассказал голкипер «Титана» в интервью корреспонденту Спортса’‘.

Кирилл Бирюков получил красную карточку в первом тайме полуфинального матча против «Амкала» в Winline Кубке Медиалиги. «Титан» проиграл «Амкалу» (1:3) и покинул турнир.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoШамиль Курбанов
logo«Биря» Кирилл Бирюков
logoАрби Межиев
logoАмкал
logoЛФК «Титан»
Александр Зуев
logoWinline Кубок Медиалиги
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