Экс-генсек ФИФА: «Если Месси с Роналду перейдут в медиафутбол, лига просто улетит на другую планету»

Экс-генсек ФИФА Жером Вальк рассказал о чемпионате мира по медиафутболу.

– Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который сейчас в НХЛ охотится за рекордом Уэйна Гретцки по голам, провел матч против футбольной медиакоманды, забил гол – и об этом в России вспоминают до сих пор. Это прекрасный пиар и способ расширить свою аудиторию.

– Но цель нашего партнерства с медиафутбольной лигой в первую очередь – развитие на международном, а не только на российском рынке. Вы же сами у меня в кулуарах спросили: «А что, если такой популярный блогер как Криштиану Роналду с 641 миллионом подписчиков придет в медиафутбол, какой будет ваша реакция?»

Да вы и сами знаете мой ответ! И не только потому, что Роналду – самый популярный спортсмен мира. Он еще один из самых профессиональных футболистов, потому что работает на тренировках до последней минуты, играет все время. Он ролевая модель профессионализма в футболе в отношении тренировок, здоровья, поведения.

Хотя вы сами понимаете, привлечь Роналду будет сложно. Не уверен, что какой‑то медиаклуб его потянет. Но если говорить об имидже футболиста, чтобы мы зацепили не только Европу, но и Южную Америку, я бы пригласил бразильца Роналдиньо как одного из послов для этого рынка. И нам нужно подумать, кто мог бы зацепить азиатский рынок, то есть тут действительно надо работать с аудиторией.

– Почему Роналдиньо, а не Месси?

– Во‑первых, потому что Месси все еще профессиональный футболист, и это главный момент – действующего игрока сложно отпустить на наш турнир. Во‑вторых, Месси – гений в том, как он играет в футбол. Но это то же самое, как и Роналду. Это мечта. Хорошо мечтать, но нужно быть реалистом. Опять же, пока эти игроки находятся на контракте со своими клубами, пока есть риск, что у них возникнут проблемы, их команды никогда не согласятся отпустить на медиатурнир.

Вот поэтому я и говорю о Роналдиньо. Он свободен и может делать все, что захочет. Он сам распоряжается своей жизнью и физической активностью. Но если через год или два Месси с Роналду перестанут играть и перейдут в медиафутбол, то наша лига просто улетит на другую планету, – сказал бывший генеральный секретарь ФИФА, ныне генсек Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальк.

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