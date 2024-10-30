Кузя и Назар пропустят остаток Кубка Лиги из-за травмы
Три игрока «Амкала» пропустят полуфинал Winline Кубка Лиги из-за травмы.
Василий Маврин сообщил, что Кузя и Назар получили травму и выбыли из тренировочного процесса до конца сезона.
Также есть риск, что Владимир Оленченко пропустит матч с «Титаном».
В субботу «Амкал» поборется с «Титаном» за выход в финал Кубка Лиги.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич». Начало – в 19:30 (мск).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Василия Маврина
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