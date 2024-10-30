Кузя и Назар пропустят остаток Кубка Лиги из-за травмы

Три игрока «Амкала» пропустят полуфинал Winline Кубка Лиги из-за травмы.

Василий Маврин сообщил, что Кузя и Назар получили травму и выбыли из тренировочного процесса до конца сезона.

Также есть риск, что Владимир Оленченко пропустит матч с «Титаном».

В субботу «Амкал » поборется с «Титаном » за выход в финал Кубка Лиги.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич». Начало – в 19:30 (мск).