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Пантелеев и Стеклов покинули ФК «10»

Владислав Пантелеев и Вадим Стеклов больше не игроки ФК «10».

«Десятка» объявила о расставании с двумя полузащитниками.

Пантелеев пришел в клуб перед Winline Кубком Медиалиги. Хавбек сыграл 8 матчей и отличился 1 ассистом.

Стеклов перешел в ФК «10» перед МКС-2023. Также полузащитник сыграл за клуб в 4-м и 5-м сезонах Winline Медиалиги и Кубке Медиалиги.

Ранее команду покинул главный тренер Александр Нагорный.

Во вчерашнем выпуске «Стола» Азамат Мусагалиев объявил, что ФК «10» покинет порядка 12 игроков.

ФК «10» неудачно выступил в Кубке Медиалиги. Клуб занял 11-е место и не вышел в плей-офф.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
logoВадим Стеклов
logoВладислав Пантелеев
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Кубок Медиалиги
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