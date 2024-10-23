Пантелеев и Стеклов покинули ФК «10»
Владислав Пантелеев и Вадим Стеклов больше не игроки ФК «10».
«Десятка» объявила о расставании с двумя полузащитниками.
Пантелеев пришел в клуб перед Winline Кубком Медиалиги. Хавбек сыграл 8 матчей и отличился 1 ассистом.
Стеклов перешел в ФК «10» перед МКС-2023. Также полузащитник сыграл за клуб в 4-м и 5-м сезонах Winline Медиалиги и Кубке Медиалиги.
Ранее команду покинул главный тренер Александр Нагорный.
Во вчерашнем выпуске «Стола» Азамат Мусагалиев объявил, что ФК «10» покинет порядка 12 игроков.
ФК «10» неудачно выступил в Кубке Медиалиги. Клуб занял 11-е место и не вышел в плей-офф.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости