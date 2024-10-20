Павел Чепурин: «Мы хотим дальше играть в Медиалиге, но нужно понять, что мы можем ей дать»

«Эгриси» планирует сыграть в шестом сезоне Winline Медиалиги.

Об этом рассказал генеральный менеджер «Эгриси» Павел Чепурин.

– Ты говорил, что задача «Эгриси» – выиграть Кубок Надежды. Почему не получилось?

– Задача не выполнена – мы хотели выиграть Кубок. Погружаться в рефлексию не хочется, но очень много негатива от такого последнего матча. Я последние минуты стоял и думал, что мы могли сделать по-другому. Мне кажется, что каждый из парней должен себя спросить об этом. Этим вопросом нужно задаваться в ближайшие дни.

– Что будет с «Эгриси», если команду не позовут в шестой сезон Медиалиги?

– Слишком длинная пауза впереди. Нужно будет сесть и подумать, что мы можем предложить Медиалиге, пообщаться со спонсорами. Мы хотим дальше играть в Медиалиге , но нужно понять, что мы можем ей дать. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Руки мы не опускаем. Сделаем все, чтобы быть в шестом сезоне Медиалиги», – рассказал Чепурин в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Эгриси» проиграл в полуфинале Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили «Роме» (1:5). Победа в турнире дает гарантированное приглашение в шестой сезон Медиалиги.