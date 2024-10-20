«Рома» и «Тандем» сыграют в финале Кубка Надежды
«Рома» победила «Эгриси» в полуфинале Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.
20 октября, воскресенье
«Рома» – «Эгриси» – 5:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Губа (24, в свои ворота), 2:0 – Риттер (32), 3:0 – Карета (35), 3:1 – Губа (36), 4:1 – Кос (38), 5:1 – Гооге (42).
«Рома»: Овчинников, Зарипов, Звонков, Захаров, Недашковский, Росляков, Шаулухов, Симонов, Риттер, Гооге, Карета.
«Эгриси»: Ржавый, Дасаев, Яненко, Кольтяпа, Панкрат, Егоров, Ибра, Юрчиков, Губа, Иванов, Крикунов.
Матч прошел в Красногорске на стадионе «Зоркий».
В финале турнира «Рома» сыграет c «Тандемом».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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