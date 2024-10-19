Воронин о сезоне «Банки»: «8 из 10. Случилась только одна сказка, а могло быть несколько»
Фил Воронин оценил выступление ФК «Банка» в Winline Кубке Медиалиги.
Фил: «Я бы оценил сезон на 8 из 10. Могло быть лучше. Не случилось сказки. Случилась одна сказка, а могло быть несколько. Если бы в конце был выплеск эмоций в виде гола, или победы, или еще чего-то, то сказал был 11 из 10.
Я боялся, что по медиа мы не вывезем что-то придумывать каждую неделю. Наверное, просели только с «Титаном». Все остальное было супер. Я удивлен, что у нас так получилось. Спасибо судьбе и работоспособности очень важного количества людей.
Вань, есть желание продолжать дальше?»
Млечный: «Дайте я с ребенком посижу чуть-чуть дома, а Фил на капельницы съездит и со стендапом по выступает. И потом будем думать».
«Банка» заняла последнее место в групповом этапе, набрав 2 очка. Клуб переиграл Rocket Team (2:2, 3:2 Б).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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