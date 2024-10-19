«Броуки» рубятся с «Банкой» за выход в плей-офф в 8-м туре Кубка Медиалиги
«БроукБойз» играет против ФК «Банка» в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 8-й тур
19 октября, суббота
«БроукБойз» – ФК «Банка» – 1:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – Майрович (9).
«БроукБойз»: Н. Зириков, Давыдов, Сухомлинов, Сакадеев, Плешко, Данилин, Мазуров, Соснин, Белга, Черный, Майрович.
ФК «Банка»: Маменко, Феликс, Дражжук, Д. Мишин, Курбанов, Зотов, Кашаев, Стрельник, Беспалов, Михович, Алексеев.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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