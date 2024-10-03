Азамат Мусагалиев: «Медиалиге очень далеко до профессиональных команд»
– «Амкал» закончил свой путь в Фонбет Кубке России. Как вам выступление команды?
– Очень жалко, что так быстро закончилось. Просматривая матчи, понимаешь, насколько важна физическая подготовка. Медиалиге очень-очень-очень далеко до профессиональных команд.
– Вы говорили, что «Десятка» тоже хочет попасть в Кубок России.
– Если такая возможность предоставляется, то почему нет. С удовольствием. Но для этого нужно выиграть Медиалигу. Почему-то летнюю. Зимнюю не считают.
Если получится летом выиграть – я бы с удовольствием поучаствовал в Кубке России. Попытался бы запомниться любителям футбола, – рассказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
В этом сезоне в Фонбет Кубке России выступали три медийные команды: 2Drots и «БроукБойз» выбыли во 2-м раунде, «Амкал» – в 4-м.
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