Азамат Мусагалиев: «Медиалиге очень далеко до профессиональных команд»

Азамат Мусагалиев высказался об уровне команд Winline Медиалиги.

– «Амкал» закончил свой путь в Фонбет Кубке России. Как вам выступление команды?

– Очень жалко, что так быстро закончилось. Просматривая матчи, понимаешь, насколько важна физическая подготовка. Медиалиге очень-очень-очень далеко до профессиональных команд.

– Вы говорили, что «Десятка» тоже хочет попасть в Кубок России.

– Если такая возможность предоставляется, то почему нет. С удовольствием. Но для этого нужно выиграть Медиалигу . Почему-то летнюю. Зимнюю не считают.

Если получится летом выиграть – я бы с удовольствием поучаствовал в Кубке России. Попытался бы запомниться любителям футбола, – рассказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

В этом сезоне в Фонбет Кубке России выступали три медийные команды: 2Drots и «БроукБойз» выбыли во 2-м раунде, «Амкал» – в 4-м.

4 млн заработали медиаклубы в Кубке России. Это рекорд

«Амкал» досадно вылетел из Кубка: с кучей моментов и экстра-игрой запасного вратаря «Алании»