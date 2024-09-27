«Cегодня было полегче играть. Получу 50 тысяч? Обещал ребятам пиво, пиццу и хорошие посиделки». Горбанец о победе над 2Drots

Андрей Горбанец высказался о победе над 2Drots.

– Вы забили первый гол в ворота 2Drots в этом сезоне. Что чувствуете?

– Рад за команду. Было столько напутствий от руководства и тренера, что сегодня наш день. Все получилось, первый гол и победа.

Получу 50 тысяч? Обещал ребятам пиво, пиццу и хорошие посиделки.

До этого вообще не забивали, а тут сразу два. Но есть такие эмоции от победы, которые даже хорошие деньги перебивают.

– Почему в предыдущие два матча не удалось победить, а сейчас смогли?

– Думаю, все, кто смотрел предыдущие игры, отмечали, что была равная игра. Сегодня повезло с первым голом. Для меня сегодня было полегче играть. Не знаю, с чем связано.

Обычно у них были моменты, но сегодня наша оборона сыграла на ноль, – рассказал хавбек Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Fight Nights впервые в истории переиграли 2Drots в 5-м туре Winline Кубка Медиалиги.