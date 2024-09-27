«Cегодня было полегче играть. Получу 50 тысяч? Обещал ребятам пиво, пиццу и хорошие посиделки». Горбанец о победе над 2Drots
– Вы забили первый гол в ворота 2Drots в этом сезоне. Что чувствуете?
– Рад за команду. Было столько напутствий от руководства и тренера, что сегодня наш день. Все получилось, первый гол и победа.
Получу 50 тысяч? Обещал ребятам пиво, пиццу и хорошие посиделки.
До этого вообще не забивали, а тут сразу два. Но есть такие эмоции от победы, которые даже хорошие деньги перебивают.
– Почему в предыдущие два матча не удалось победить, а сейчас смогли?
– Думаю, все, кто смотрел предыдущие игры, отмечали, что была равная игра. Сегодня повезло с первым голом. Для меня сегодня было полегче играть. Не знаю, с чем связано.
Обычно у них были моменты, но сегодня наша оборона сыграла на ноль, – рассказал хавбек Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Fight Nights впервые в истории переиграли 2Drots в 5-м туре Winline Кубка Медиалиги.
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