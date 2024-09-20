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«Амкал» сразится в реванше с Lotus на большом «Москвиче» в 4-м туре Кубка Медиалиги

«Амкал» сыграет с Lotus в 4-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Кубок Медиалиги, 4-й тур

20 сентября, пятница

«Амкал» – Lotus – 18:00

Стартовые составы появятся за час до игры.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Матч пройдет в Москве на большом поле стадиона «Москвич».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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logoLotus
Кубок Лиги МФЛ
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