«Амкал» объявил о возвращении Назара

Евгений Назаров вернулся в «Амкал»

«Амкал» объявил о возвращении 27-летнего защитника.

Он выступал за «Амкал » во втором и четвертом сезонах Winline Медиалиги . Назаров покинул команду после назначения Сослана Гатагова.

Назаров также мог оказаться в ФК «Банка».

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