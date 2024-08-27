«Амкал» объявил о возвращении Назара
Евгений Назаров вернулся в «Амкал»
«Амкал» объявил о возвращении 27-летнего защитника.
Он выступал за «Амкал» во втором и четвертом сезонах Winline Медиалиги. Назаров покинул команду после назначения Сослана Гатагова.
Назаров также мог оказаться в ФК «Банка».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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