«ФК «10» за меня не заплатил ни рубля». Воробьев о трансфере в клуб
– Многие ожидали тебя в «Титане», но ты оказался в ФК «10». Расскажи, как так произошло?
– Я и сам думал, что буду в «Титане». В последний момент трансфер сорвался. Наверное, просто не захотели платить за меня и за Концедайлова.
Я уже готовился к сезону с DMedia. «Десятка» стала мной интересоваться за месяц до сезона. Но они хотели меня взять в аренду. Мы поговорили с Платоном и решили, что аренда нас не интересует. Меня, возможно, и интересовала, но Платона и DMedia – нет.
Я хочу сразу развеять все слухи: «Десятка» за меня не заплатила ни рубля. Я перешел к ним из-за своих жизненных моментов.
Сам не знал, что окажусь здесь, но у меня возникли жизненные проблемы. Мы поговорили с «Десяткой» и DMedia, и они просто меня отпустили. Так будет лучше для меня. И для футбольной карьеры, для медийной, и в жизни.
Условия, конечно же, в «Десятке» лучше. И в финансовом плане, и в футбольном. Но для меня это не столь важно. Я пришел сюда, чтобы расти в футбольном и медийном плане. С этой командой можно выигрывать титулы, – рассказал хавбек ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
ФК «10» разгромил DMedia (5:0) в 1-м туре Winline Кубка Лиги. Воробьев отдал две голевые передачи в дебютном матче за клуб.
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