  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«ФК «10» за меня не заплатил ни рубля». Воробьев о трансфере в клуб

Иван Воробьев рассказал о переходе в ФК «10»

– Многие ожидали тебя в «Титане», но ты оказался в ФК «10». Расскажи, как так произошло?

– Я и сам думал, что буду в «Титане». В последний момент трансфер сорвался. Наверное, просто не захотели платить за меня и за Концедайлова.

Я уже готовился к сезону с DMedia. «Десятка» стала мной интересоваться за месяц до сезона. Но они хотели меня взять в аренду. Мы поговорили с Платоном и решили, что аренда нас не интересует. Меня, возможно, и интересовала, но Платона и DMedia – нет.

Я хочу сразу развеять все слухи: «Десятка» за меня не заплатила ни рубля. Я перешел к ним из-за своих жизненных моментов.

Сам не знал, что окажусь здесь, но у меня возникли жизненные проблемы. Мы поговорили с «Десяткой» и DMedia, и они просто меня отпустили. Так будет лучше для меня. И для футбольной карьеры, для медийной, и в жизни.

Условия, конечно же, в «Десятке» лучше. И в финансовом плане, и в футбольном. Но для меня это не столь важно. Я пришел сюда, чтобы расти в футбольном и медийном плане. С этой командой можно выигрывать титулы, – рассказал хавбек ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

ФК «10» разгромил DMedia (5:0) в 1-м туре Winline Кубка Лиги. Воробьев отдал две голевые передачи в дебютном матче за клуб.

Таблица трансферов медиафутбола 

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАрсений Концедайлов
Иван Воробьев
logoФК 10
logoЛФК «Титан»
logoFC DMedia
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФК «10» забил 5 голов DMedia в 1-м туре Кубка Медиалиги
сегодня, 14:02
Хавбек DMedia Воробьев намекнул, что переходит в ФК «10»
25 августа, 10:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Lixxx, Грязный Рамирес и Алексей Воробьев в заявке ФК «Банка» на Кубок Лиги
сегодня, 17:58
«Эгриси» вырвал победу у «Народной Команды» в 1-м туре Кубка Надежды
сегодня, 17:10
«Если Обухов будет в полном порядке, то пусть играет. Для меня цель номер один – поднять кубок». Кутуз о конкуренции в составе
сегодня, 16:14
ФК «10» забил 5 голов DMedia в 1-м туре Кубка Медиалиги
сегодня, 14:02
«Если у Лунева не сложится карьера и он попросится в «Родину Медиа», ### я его впущу». Кушанашвили о вратаре «Динамо»
13сегодня, 13:43
«В шоке, когда подписывают Пантелеева, Обухова. Но не всегда хороший состав равно результат». Шишков о конкуренции
сегодня, 12:19
2Drots встретятся с «Амкалом», Lit Energy – со СКА в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Лиги
сегодня, 11:45
«Рома» разгромила «Коней» в первом матче Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
сегодня, 10:41
«Амкал» сыграет со Street Madness, 2Drots – против команды Гильерме. Расписание 3-го тура Т-Лиги
сегодня, 09:13
«Эгриси» сыграет c «Народной Командой», «Рома» против «Коней». Расписание 1-го тура Кубка Надежды
сегодня, 08:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России
626 августа, 17:45
ХК «10» и Rocket Team сыграют в финале 2-го сезона Медийной хоккейной лиги
25 августа, 09:38
Rocket Team переиграли Tru Fighters, ХК «10» обыграл NBSK. Результаты 1/2 финала Медийной Хоккейной Лиги
24 августа, 20:17
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в ФК «10» Азамата. В прошлом сезоне форвард играл в РПЛ
1123 августа, 19:30
Герман о составе «Амкала» по Доте: «Можно, но я слышал, что дотеры психологически нестабильны»
22 августа, 15:01Киберспорт
ХК «10» сыграет с «Чисто Питер» за выход в полуфинал, Tru Fighters поборются с чемпионами Hockey Brothers. Расписание плей-ин Winline Медийной Хоккейной Лиги
120 августа, 10:04
Трегулов и Сибскана – в заявке «Амкала» на матч Кубка России против «Велеса»
219 августа, 19:55
Экс-хавбек «Урала» Лунгу – игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат»
619 августа, 15:16
«Чисто Питер» победил AV SOFT, Hockey Brothers уступили Rocket Team. Результаты последнего тура регулярки Медийной Хоккейной Лиги
18 августа, 19:35
Экс-форвард «Зенита» Гасилин перешел в ФК «Банка»
912 августа, 12:51