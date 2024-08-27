Воспитанник «Спартака» Пантелеев присоединился к ФК «10»

Экс-хавбек «Рубина» и тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев – игрок ФК «10»

ФК «10» объявил о подписании 28-летнего полузащитника.

Хавбек является воспитанником академии «Спартака». За главную команду красно-белых он провел две игры.

Также Пантелеев в числе прочих выступал за «Рубин » и тульский «Арсенал ». На счету игрока 35 матчей в РПЛ .

ФК «10» – медиафутбольный клуб Азамата Мусагалиева, участвующий в Winline Медиалиге.

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