Воспитанник «Спартака» Пантелеев присоединился к ФК «10»
Экс-хавбек «Рубина» и тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев – игрок ФК «10»
ФК «10» объявил о подписании 28-летнего полузащитника.
Хавбек является воспитанником академии «Спартака». За главную команду красно-белых он провел две игры.
Также Пантелеев в числе прочих выступал за «Рубин» и тульский «Арсенал». На счету игрока 35 матчей в РПЛ.
ФК «10» – медиафутбольный клуб Азамата Мусагалиева, участвующий в Winline Медиалиге.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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