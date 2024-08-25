«Я сказал ему: «Нам нужен кубок». Он ответил: «Брат, сделаю». Некит о трансфере Алана

Некит рассказал о трансфере Алана Гатагова в 2D.

– Вы объявили о подписании Алана Гатагова. Какая у него будет роль в команде?

– Все просто. Я сказал Алану: «Нам нужен кубок». Он написал: «Брат, сделаю». На этой фразе я понял, что Алан знает, что делает.

Может он будет тем, кто всех отправляет на бой. Может он будет всех еб#ть на поле.

В целом команда укомплектована. Возможно, из ребят, которые с нами тренируются давно, кто-то останется, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Напомним, Алан Гатагов перешел в 2Drots.