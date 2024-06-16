«Обидно, что забиваешь такой гол, а команда не выигрывает». Агекян об эмоциях после того, как прервал безголевую серию «Амкала» в матчах против 2D

Давид Агекян высказался о матче против 2Drots.

– Ты забил гол 2Drots, прервав безголовую серию «Амкала» в этом дерби. Что чувствуешь?

– Обидно, что забиваешь такой гол, а команда не выигрывает. Приятно, что забил. Но хотелось бы выиграть. Но еще есть ответный матч.

– Чувствовал важность этого матча?

– Да, это один из самых важных матчей и для «дротов», и для нас. Многое на кону. Думаю, что ответный матч будет очень жарким.

– Какой настрой на следующий матч?

– Только победа – больше никакого настроя не может быть. Я думаю, что мы выйдем с горящими глазами, очень на это надеюсь. У нас есть неделя на подготовку, а у «дротов» есть неделя, чтобы залечить свои травмы, чтобы у них не сводило ноги. А у нас неделя на хорошую подготовку и в бой, – рассказал форвард « » в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

В первом матче 1/4 «Амкал» забил первый гол в ворота 2Drots с осени 2022-го.