«Футбол – это уже не 11 на 11, это игра составов и замен. Хоселу готов быть игроком-функцией». Минин о форварде «Реала»

Станислав Минин высказался о значимости роли Хоселу для игры «Реала».

– За кого будешь болеть: «Реал» или «Боруссия»?

– Я прямо ответить не могу, потому что мы с Ромой Нагучевым будем комментировать этот финал. Если я скажу, за кого я буду болеть, это повлияет на восприятие моей работы. Мне некорректно давать ответы на такие вопросы.

Все и так знают мои предпочтения, кто интересуется. Но когда я работаю – я болею за свою работу, чтобы она была качественная. Все остальное – неважно.

– В чем крутость Хоселу? Вводные данные не в его пользу: возрастной форвард, которого арендовали потому что больше было некого.

– Я бы не сказал, что арендовать было больше некого. Арендовать можно было кого угодно – это «Реал», а не астраханский «Волгарь». Они могут выбирать.

Вопрос стоял только в том, будут ли они покупать игрока по типу Харри Кейна, который заменит Бензема по качествам. Это была бы действительно адекватная замена. Или же они будут брать восходящую звезду, которая уже пересидела в своем хорошем клубе и хочет идти на повышение – по типу Осимхена. Или они просто возьмут игрока-функцию.

Хоселу – это игрок-функция в «Реале». Нет другого высокого нападающего, чистой «девятки», которая нужна, когда надо взламывать оборону соперника, отыгрываться. Он и на пространстве неплохо играет – такая классическая «девятка».

У него нет качеств Бензема, он не так хорош в подыгрыше, не играет по всему полю – он, скорее, игрок штрафной. Но игрок с такой функцией команде необходим, потому что ей приходится играть в разных режимах.

Хоселу прекрасно понимает, что для него «Реал» – это карьерный прыжок сразу через несколько ступенек. Поэтому он пришел в команду без каких-нибудь лишних амбиций. Анчелотти обещал ему, что он почти в каждом матче будет получать игровое время – не обязательно в старте, но минут 20-30. Обещание он выполнил.

Хоселу был доволен и был готов сыграть роль. В моем понимании футбол – это сейчас уже не игра 11 на 11, а игра составов и замен, потому что замен сейчас 5 – тренер может управлять игрой.

Если ты выходишь на 15-20 минут, ты не менее важный игрок, чем если ты выходишь в старте, можешь принести больше пользы. Хоселу это прекрасно понимает – в этом его сила. В этом же своевременность такого приобретения: взять футболиста, который готов быть игроком-функцией.

У Хоселу все для этого есть. Он и позицию выбирает хорошо, не всегда реализует хорошо, но бывают у него матчи, когда он не забивает несколько моментов, но последний он всегда забьет. Может забивать в важных играх, потому что он понимает свою роль.

– Кажется ли, что в силу возраста он легче справляется с давлением в таких крупных матчах, нежели более молодые игроки в атаке «Реала»?

– Не думаю, что возраст тут является фактором. Я не могу назвать в «Реале» ни одного футболиста, который не справляется с давлением.

Когда мы говорим про молодых игроков, не понятно, про кого мы вообще говорим. Если мы говорим про Винисиуса и Родриго – это люди, которые уже все выиграли. У них нет никаких проблем психологических проблем, они лидеры по натуре. Они забивали в Ла Лиге, в ЛЧ, основные игроки своих сборных.

Браим Диас – пришел в этом сезоне, тоже затащил в важных матчах. Арда Гюлер – получает время в конце сезона и по характеру видно, что это потенциальный лидер команды.

Вообще проблемы такой нет. Возраст здесь ни при чем. Не думаю, что нужно так сравнивать, – рассказал в интервью Спортсу комментатор Winline Медиалиги и «Матч ТВ».

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