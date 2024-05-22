«Это уже не турнир команд Медиалиги. Это больше и шире». Васант об МКС

Васант считает, что МКС будет интересен и без 2Drots, ФК «10» и «Родины Медиа».

– 2Drots, « », ФК «10» не сыграют .

– Когда выросли ставки, призовые фонды, участие партнеров, это уже не турнир команд . Это больше и шире.

Конечно, жалко. Потому что интересно посмотреть на команды Медиалиги на фоне любых составов профиков. Но и так, мне кажется, турнир не потеряет. Все равно это все посмотрят.

Зато мы рассмотрим более детально « » и «Броуков» на фоне профессиональных команд. С одной стороны жалко, но с другой стороны – это интересно.

Может быть из-за того, не будет медийных команд, будет больше профкоманд. Может кто-то из них рискнет сыграть более интересным составом. Может быть мы увидим чуть-чуть футбола, потому что созидательного футбола все меньше и меньше, что в РПЛ, что в Медиалиге.

Может быть хотя бы это позволит нам чуть-чуть увидеть созидание. Чтобы вышел состав какой-то профкоманды и без напряга, без давления результата сыграл в футбол, а мы все кайфнем, – заявил блогер в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.