«Это уже не турнир команд Медиалиги. Это больше и шире». Васант об МКС

Теги Амкал Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа ФК 10 Медиафутбол

Васант считает, что МКС будет интересен и без 2Drots, ФК «10» и «Родины Медиа».

– 2Drots, «Родина Медиа», ФК «10» не сыграют МКС.

– Когда выросли ставки, призовые фонды, участие партнеров, это уже не турнир команд Медиалиги. Это больше и шире.

Конечно, жалко. Потому что интересно посмотреть на команды Медиалиги на фоне любых составов профиков. Но и так, мне кажется, турнир не потеряет. Все равно это все посмотрят.

Зато мы рассмотрим более детально «Амкал» и «Броуков» на фоне профессиональных команд. С одной стороны жалко, но с другой стороны – это интересно.

Может быть из-за того, не будет медийных команд, будет больше профкоманд. Может кто-то из них рискнет сыграть более интересным составом. Может быть мы увидим чуть-чуть футбола, потому что созидательного футбола все меньше и меньше, что в РПЛ, что в Медиалиге.

Может быть хотя бы это позволит нам чуть-чуть увидеть созидание. Чтобы вышел состав какой-то профкоманды и без напряга, без давления результата сыграл в футбол, а мы все кайфнем, – заявил блогер в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

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