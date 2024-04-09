Ромарой хочет активировать опцию выкупа Талабко более чем за 1 млн рублей. Некит считает, что футболист нужен 2Drots

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Ромарой хочет бы видеть Артема Талабко в ЛФК «Рома».

Ромарой: «Еще один трансфер мечты – хотел Талабыча в «Роме» видеть. У него же есть опция выкупа?»

Некит 2Drots: «Больше, чем сетка мячей. Ну, больше мульта.

Это игрок, который может помочь нашей команде. Это не тот игрок, с которым я хотел бы расставаться.

Если Тала посмотрит «Стол» и скажет, что ему к Ромчику интересно пойти, проявит инициативу, то мы можем начать думать».

Арам Айрапетян: «Ром, за миллион готов активировать Талабко?»

Ромарой: «Да».

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1 комментарий
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А , ну если сам Некит считает, тогда лан
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