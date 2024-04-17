Герман о вовлеченности в дела «Амкала» после появления киберкоманды: «Интересно развиваться в разном. Пока меня хватает»

Теги Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Медиафутбол

Герман Эль Класико высказался о киберспортивной команде «Амкал».

– Последнее время «Амкал» расширяет области деятельности. Вы зашли в киберспорт. Не будет ли такого, что тебе сильно понравится в кибере и футбол станет менее интересен?

– Я бы не сказал, что есть такая градация, что какой-то вид спорта интереснее другого. Просто интересно развиваться в разном. Пока меня хватает.

Есть много людей, которые помогают, работают над брендом «Амкал». Поэтому не нужно мое стопроцентное вовлечение. Я очень благодарен этим ребятам. Они позволяют мне не только развивать бренд в разных сферах, но и заниматься семьей.

– Что нам ждать от футбольного «Амкала» в новом сезоне?

– Точно ждать яркой и интересной игры. Упорно и усиленно готовимся. Очень сильно подтянули физическое состояние. Надеюсь, увидите яркие концовки в нашем исполнении, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

 

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