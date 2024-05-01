Герман запустил челлендж на деньги для всех участников Winline Медиалиги. Самый большой приз за тату с лого «Амкала» – 100 тысяч

Теги Амкал Герман Эль Класико деньги Winline Медиалига Медиафутбол

Герман Эль Класико предлагает участникам Winline Медиалиги челленджи на деньги.

Полный список челленджей:

1) Отпраздновать гол, показав пальцами логотип «Амкала» – 25 тысяч;

2) Отпраздновать гол, сняв футболку, под которой будет форма «Амкала» – 50 тысяч;

3) Для зрителей (исключение – сам матч «Амкала» в 3-м туре): Поддержать «Амкал» плакатом на матче другой команды – 15 тысяч;

4) Положительно упомянуть «Амкал» во время командного круга перед матчем – 5 тысяч; крикнуть во время предматчевого круга «Мы – «Амкал», а вы – нет» – 50 тысяч;

5) Выйти на командное построение в футболке «Амкала» – 10 тысяч;

6) За 5 лучших плакатов в поддержку «Амкала» на матче против «НК» в Туле – по 5 тысяч;

7) Набить татуировку, связанную с «Амкалом» – 100 тысяч;

8) Повторить стрижку Карата в стиле Зубастика – 30 тысяч; выбрить логотип «Амкала» на голове – 50 тысяч;

9) Спеть не менее 4 строчек гимна «Амкала» на бровке или в комментаторской, чтобы попало в трансляцию (исключение – сам матч «Амкала») – 30 тысяч;

10) Находиться всю на скамейке или бровке в форме «Амкала» – 15 тысяч.

Челлендж не растространяется на тех, кто работает в «Амкале».

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