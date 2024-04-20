DMedia победил «Народную Команду» с минимальным счетом в Минске
Белорусский клуб DMedia обыграл «Народную Команду» в дебютном матче в Медиалиге.
20 апреля, суббота
DMedia – «Народная Команда» – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Ясюкевич.
DMedia: Забродский, Гоат, Ловгач, Борда, Третий, Драга, Соль, Арко, Варабьев, Воронков, Була.
«Народная Команда»: Елеференко, Винниченко, Степ, Ухтияров, Мелешин, Митрога, Большаков, Белый, Кос, Флэш, Орех.
Матч прошел в Минске, на Олимпийском стадионе.
Примечание: время начала матча – московское.