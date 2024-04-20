DMedia победил «Народную Команду» с минимальным счетом в Минске

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Белорусский клуб DMedia обыграл «Народную Команду» в дебютном матче в Медиалиге.

20 апреля, суббота

DMedia – «Народная Команда» – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ясюкевич.

DMedia: Забродский, Гоат, Ловгач, Борда, Третий, Драга, Соль, Арко, Варабьев, Воронков, Була.

«Народная Команда»: Елеференко, Винниченко, Степ, Ухтияров, Мелешин, Митрога, Большаков, Белый, Кос, Флэш, Орех.

Матч прошел в Минске, на Олимпийском стадионе.

Примечание: время начала матча – московское.

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