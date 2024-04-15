Президент Медиалиги Осипов: «Четыре медийных команды в Кубке России – это оптимальное количество. Восемь команд, о которых шла речь в прошлом году – перебор»

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС СКА Ростов Сергей Анохин Амкал 2Drots Василий Вакуленко Winline Медиалига Родина Медиа ФК 10 Николай Осипов Азамат Мусагалиев Денис Дорохов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Николай Осипов высказался об участии медиакоманд в Фонбет Кубке России.

– Титульный спонсор Кубка России будет снова лоббировать путевки wild card для команд Медиалиги. Есть ли какая-нибудь информация?

– Очень лестно, что основной партнер Кубка смотрит с нами в одном направлении. Большое спасибо Сергею Вячеславовичу [Анохину] за то, что поддерживает. Один из немногих больших боссов вместе с нашим руководством Winline, кто двигают медиафутбол.

Надеюсь, что Дюков и исполком РФС услышат нас, и к трем местам в Кубке добавится еще одно. Мне кажется, 4 команды от Медиалиги – это оптимальное количество. И классно будет их показать. Развести три игры, нежели четыре, гораздо легче. Восемь команд, о которых шла речь в прошлом году – перебор.

Если мы определяем три команды по спортивному принципу, то кажется логичным отдать право выбора четвертой команды основному партнеру Кубка на их усмотрение или по согласованию с нами. Это будет классный контент. Я, Сергей Вячеславович, сидим, выбираем 4-ую команду, озвучивая все плюсы и минусы.

– Если «Амкал» и 2Drots не попадут в Кубок, будет ли интересно стороннему зрителю следить за другими медиакомандами?

– Мы, как лига, заинтересованы во всех командах, которые в ней участвуют. 2Drots и «Амкал» не были бы такими популярными, если бы не с кем было играть.

Если СКА Ростов или «Десятка» будут в Кубке, то никто от этого не потеряет. Баста или Азамат с Дороховым на тренерском мостике – это тоже классно.

Конечно, «Амкал» и 2Drots наши флагманы. Но есть «Родина Медиа», «Титан» и еще несколько команд, которые приятно удивят, – заявил президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

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2 комментария
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Сам принцип участия непрофессиональных команда - это уже перебор
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