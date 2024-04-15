Президент Медиалиги Осипов: «Четыре медийных команды в Кубке России – это оптимальное количество. Восемь команд, о которых шла речь в прошлом году – перебор»

Николай Осипов высказался об участии медиакоманд в Фонбет Кубке России.

– Титульный спонсор Кубка России будет снова лоббировать путевки wild card для команд Медиалиги. Есть ли какая-нибудь информация?

– Очень лестно, что основной партнер Кубка смотрит с нами в одном направлении. Большое спасибо Сергею Вячеславовичу [Анохину] за то, что поддерживает. Один из немногих больших боссов вместе с нашим руководством Winline, кто двигают медиафутбол.

Надеюсь, что Дюков и исполком РФС услышат нас, и к трем местам в Кубке добавится еще одно. Мне кажется, 4 команды от Медиалиги – это оптимальное количество. И классно будет их показать. Развести три игры, нежели четыре, гораздо легче. Восемь команд, о которых шла речь в прошлом году – перебор.

Если мы определяем три команды по спортивному принципу, то кажется логичным отдать право выбора четвертой команды основному партнеру Кубка на их усмотрение или по согласованию с нами. Это будет классный контент. Я, Сергей Вячеславович, сидим, выбираем 4-ую команду, озвучивая все плюсы и минусы.

– Если «Амкал» и 2Drots не попадут в Кубок, будет ли интересно стороннему зрителю следить за другими медиакомандами?

– Мы, как лига, заинтересованы во всех командах, которые в ней участвуют. 2Drots и «Амкал» не были бы такими популярными, если бы не с кем было играть.

Если СКА Ростов или «Десятка» будут в Кубке, то никто от этого не потеряет. Баста или Азамат с Дороховым на тренерском мостике – это тоже классно.

Конечно, «Амкал» и 2Drots наши флагманы. Но есть «Родина Медиа», «Титан» и еще несколько команд, которые приятно удивят, – заявил президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.