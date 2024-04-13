«Слежу за Германом и «Амкалом» почти полжизни. Сердце лежит к нему». Донсков, помогавший выводить людей из «Крокуса», о медиафутболе

Теги товарищеские матчи (прочее) Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Медиафутбол

Артем Донсков рассказал о симпатиях к медиафутболу.

13 апреля в Одинцове прошел благотворительный матч «Журавли». В нем приняли участие звезды Медиалиги, а также Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогали людям спасаться во время теракта в «Крокусе». Они стали капитанами команд и по очереди выбрали себе игроков.

– Ты попал в медиафутбол сегодня. Какие эмоции?

– Даже не ожидал, что такое может произойти. Я рад! Такие классные сокомандники и соперники.

– Ты выбирал первым и выбрал Германа. Почему он?

– Слежу за Германом и «Амкалом» почти полжизни. С 2018 года. Сердце лежит к нему.

– Как давно следишь за Медиалигой?

– Перестал следить, как только забросил футбол. Занимался в детстве с 7 до 12 лет. В основном играл с краю. Какие сильные качества? Передачи, виденье поля.

– После такого матча не задумываешь вернуться в секцию?

– Может быть. За профессиональным футболом тоже не слежу, только если матчи попадаются. В свободное время либо сплю, либо играю, гуляю. Учеба много время занимает, – рассказал Донсков в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

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