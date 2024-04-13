«Слежу за Германом и «Амкалом» почти полжизни. Сердце лежит к нему». Донсков, помогавший выводить людей из «Крокуса», о медиафутболе
Артем Донсков рассказал о симпатиях к медиафутболу.
13 апреля в Одинцове прошел благотворительный матч «Журавли». В нем приняли участие звезды Медиалиги, а также Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогали людям спасаться во время теракта в «Крокусе». Они стали капитанами команд и по очереди выбрали себе игроков.
– Ты попал в медиафутбол сегодня. Какие эмоции?
– Даже не ожидал, что такое может произойти. Я рад! Такие классные сокомандники и соперники.
– Ты выбирал первым и выбрал Германа. Почему он?
– Слежу за Германом и «Амкалом» почти полжизни. С 2018 года. Сердце лежит к нему.
– Как давно следишь за Медиалигой?
– Перестал следить, как только забросил футбол. Занимался в детстве с 7 до 12 лет. В основном играл с краю. Какие сильные качества? Передачи, виденье поля.
– После такого матча не задумываешь вернуться в секцию?
– Может быть. За профессиональным футболом тоже не слежу, только если матчи попадаются. В свободное время либо сплю, либо играю, гуляю. Учеба много время занимает, – рассказал Донсков в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.