Сычев мог уйти из 2Drots перед пятым сезоном Winline Медиалиги: «Были мысли, что я перестал искать мотивацию в зоне комфорта»

Дмитрий Сычев рассказал, что мог не продлить контракт с 2Drots перед МФЛ-5.

«Были ли у меня какие-то разговоры с Азаматом об уходе? Нет, никто не связывался. Были предложения, но, наверное, перед пятым сезоном МФЛ я был готов уйти из 2D.

Это был бы новый вызов для меня. Это не связано с тем, что мне что-то не нравится в команде. Просто в моменте словил мысль, что я в зоне комфорта перестал искать мотивацию. Было сложно, травмы, не могли никак еще договориться с пацанами о подписании.

Прокрадывались мысли о том, чтобы поменять что-то в жизни. Но все-таки договорились, я остаюсь с командой», – рассказал голкипер 2Drots.