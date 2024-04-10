Гиля, Мазур, Матадор и Польщиков сохранили медийный статус, Актис и Жекич – нет

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Winline Медиалига выпустила четвертый ролик о заседании контентного комитета.

На заседании обсуждались медийные статусы футболистов пяти команд:

«Матч ТВ»: Никита Польщиков сохранил статус;

«Народная Команда»: Флэш, Кос сохранили статус, Лещ, Киса, Руча, Денис Большаков, Актис – нет;

«Чисто Питер»: Вотя, Ксения Батова сохранили статус, Киза, Каба – нет;

«БроукБойз»: Гиля, Мазур сохранили статус, Жекич – нет;

Fight Nights: Эль Матадор сохранил статус.

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