Гиля, Мазур, Матадор и Польщиков сохранили медийный статус, Актис и Жекич – нет
Winline Медиалига выпустила четвертый ролик о заседании контентного комитета.
На заседании обсуждались медийные статусы футболистов пяти команд:
«Матч ТВ»: Никита Польщиков сохранил статус;
«Народная Команда»: Флэш, Кос сохранили статус, Лещ, Киса, Руча, Денис Большаков, Актис – нет;
«Чисто Питер»: Вотя, Ксения Батова сохранили статус, Киза, Каба – нет;
«БроукБойз»: Гиля, Мазур сохранили статус, Жекич – нет;
Fight Nights: Эль Матадор сохранил статус.