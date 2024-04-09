Бойкотирующая семерка поддержала реформы Осипова о работе СМИ. Также клубы предложили свои идеи и отвергли обвинения в «пути к ФНЛ»

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Семь клубов Winline Медиалиги поддержали реформы Николая Осипова о работе СМИ.

Ранее президент Winline Медиалиги предложил проект реформ о работе СМИ.

 

«МФЛ и Николай Осипов выступили с реформой номер 1, касающейся работы СМИ на матчах лиги. Инициативная семерка считает реформу своевременной, полезной, лояльной и дружелюбной по отношению ко всем участникам сообщества. Медиа сохраняют за собой право на использование трансляций, хайлайтов, посещения пространства за воротами, потрибунных помещений и раздевалок.

Клубы же получают полноценную и безопасную площадку на бровке, а также сохраняют вместе с Медиалигой минимальное пространство для эксклюзива, ради которого они в том числе инвестируют время и финансы.

Однако получение эксклюзива должно сопровождаться и повышенной ответственностью. В свою очередь, мы считаем необходимым в обязательном порядке предоставить лиге следующие возможности:

1. Выбор участника челленджей перед матчами

2. Выбор участников послематчевых пресс-конференций

3. Микрофоны на президенте, тренере и любом игроке на поле по запросу лиги

4. Участие президентов или звезд клуба в комментировании матча

5. Доступ камеры лиги на установку перед матчем

6. Доступ камеры лиги в раздевалку после матча

7. Обязательные участие в интервью после матча любого игрока или представителя клуба по запросу лиги

8. Обязательная отметка тг или носителей лиги гиперссылкой в каналах клубов

9. Участие в шоу лиги по запросу и согласованию

10. Общий контроль за количеством контента, производимого клубами в МФЛ.

При этом, мы категорически не принимаем лоббистские доводы о том, что МФЛ идет по пути ФНЛ. Нам непонятно, почему лига и клубы должны оправдываться за попытку сохранить минимальной части всего объема контента, который был бы недоступен для так называемых СМИ ни в одной частной лиге, начиная от заокеанских и заканчивая поп-ММА.

Мы продолжаем беспокоиться о развитии лиги, а не отдельных клубов и телеграм-каналов», – сообщается в заявлении.

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