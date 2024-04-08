Парни, помогавшие выводить людей из «Крокуса», будут капитанами команд в благотворительном матче Медиалиги

Теги товарищеские матчи (прочее) Благотворительность Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Ислам Халилов и Артем Донсков станут капитанами команд в благотворительном матче.

Они помогали выводить людей во время теракта в «Крокусе».

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал, что Ислам и Артем выберут составы из тех футболистов, которые захотят принять участие в благотворительном матче.

Игра в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе» пройдет в Одинцове 13 апреля, начало – в 17:00.

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