Парни, помогавшие выводить людей из «Крокуса», будут капитанами команд в благотворительном матче Медиалиги

Ислам Халилов и Артем Донсков станут капитанами команд в благотворительном матче.

Они помогали выводить людей во время теракта в «Крокусе».

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал, что Ислам и Артем выберут составы из тех футболистов, которые захотят принять участие в благотворительном матче.

Игра в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе» пройдет в Одинцове 13 апреля, начало – в 17:00.