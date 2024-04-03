Комментаторы Чепурин и Алхазов – новые ведущие «Футбольного клуба». Программа продолжает выходить после смерти Уткина

Павел Чепурин и Денис Алхазов стали ведущими «Футбольного клуба».

«Футбольный клуб» – информационно-аналитическая телепрограмма о футболе , выходившая на телеканалах «НТВ», «ТНТ», «НТВ-Плюс Спорт» и «НТВ-Плюс Футбол» с 28 января 1994 по 21 декабря 2012 года (с перерывами). Позже Уткин выпускал программу на своем ютуб-канале. Также выходила радио-версия программы на «Эхо Москвы».

После смерти Василия Уткина продакшен решил, что программа «Футбольный клуб» и другие ресурсы продолжат работу.

Павел Чепурин – комментатор Okko и Winline Медиалиги, вратарь « ».

– комментатор .



Редакторами выпуска стали Александр Францев, Дмитрий Бажанов и Павел Бобков. Режиссером – Сергей Друзь.