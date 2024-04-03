Комментаторы Чепурин и Алхазов – новые ведущие «Футбольного клуба». Программа продолжает выходить после смерти Уткина

Теги Василий Уткин Александр Францев Эгриси Okko «Чепа» Павел Чепурин Дмитрий Бажанов Денис Алхазов Медиафутбол

Павел Чепурин и Денис Алхазов стали ведущими «Футбольного клуба».

«Футбольный клуб» – информационно-аналитическая телепрограмма о футболе Василия Уткина, выходившая на телеканалах «НТВ», «ТНТ», «НТВ-Плюс Спорт» и «НТВ-Плюс Футбол» с 28 января 1994 по 21 декабря 2012 года (с перерывами). Позже Уткин выпускал программу на своем ютуб-канале. Также выходила радио-версия программы на «Эхо Москвы».

После смерти Василия Уткина продакшен решил, что программа «Футбольный клуб» и другие ресурсы продолжат работу.

Павел Чепурин – комментатор Okko и Winline Медиалиги, вратарь «Эгриси».

Денис Алхазов – комментатор Okko.

Редакторами выпуска стали Александр Францев, Дмитрий Бажанов и Павел Бобков. Режиссером – Сергей Друзь.

 

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11 комментариев
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Очень важно, чтоб сохранили беллетристический стиль. Там не должны быть люди на контракте с матч тв. Или только те, кто не боится говорить. Что б спокойно, там условно, могли б назвать Зенит империей зла и не бояться за последствия 😁ведущие, думаю, должны меняться. Один явно не потянет.
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Странно, что Клуб продолжит выходить, и любопытно, как пойдет. Но Алхазов самый интересный из молодых комментаторов в стране, на мой взгляд.
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Хочу сказать, что кто-бы не взялся за продолжение ФК, эти люди берут на себя тяжелую ношу, планка там высокая и все будут сравнивать с Васей. Я желаю этим людям успеха, потому, что хочу, чтобы Футбольный клуб жил.
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тот что не Алхазов - вообще не вкатил чет(. Но дай Бог раскачается.

бросается в глаза то, что ребята текст читают), а Уткин мог говорить сам))
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Ответ Андрей Кастуев
Странно, что Клуб продолжит выходить, и любопытно, как пойдет. Но Алхазов самый интересный из молодых комментаторов в стране, на мой взгляд.
Весьма субъективное мнение. Я, например, его вообще слушать не могу когда он комментирует Реал Мадрид. Стараюсь только интершум слушать. Но опять же - субъективное мнение
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Как-то тяжело представить это без Васи. Он же был не просто ведущим, который читал текст редакторской группы. Он умел как никто другой подобрать слова и заинтересовать свою аудиторию чем-либо необычным
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Ответ Дядя ТУРА
Весьма субъективное мнение. Я, например, его вообще слушать не могу когда он комментирует Реал Мадрид. Стараюсь только интершум слушать. Но опять же - субъективное мнение
Абсолютно солидарен
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Вася на харизме, юморе, интеллекте выезжал. Этого близко ни у кого нет. Порыв коллектива понятен, но по факту с Васей вся аудитория и уйдет из ФК, про Эгриси возможно кому-то будет заходить. Сегодня глянул 5 минут, хватило...
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Не знаю как вы ребята но я смотреть без Васи не буду. Программа была чисто его и под него. Подписку на канал конечно оставлю. Ребятам удачи и придумать что то новое и свое.
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Из того, что есть - лучший выбор. Но надолго ли это все?! Футбольный клуб - авторский контент, интересно было мнение именно Васи. Паша, к сожалению, Васей не станет. В любом случае, только удачи!
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