Комментаторы Чепурин и Алхазов – новые ведущие «Футбольного клуба». Программа продолжает выходить после смерти Уткина
Павел Чепурин и Денис Алхазов стали ведущими «Футбольного клуба».
«Футбольный клуб» – информационно-аналитическая телепрограмма о футболе Василия Уткина, выходившая на телеканалах «НТВ», «ТНТ», «НТВ-Плюс Спорт» и «НТВ-Плюс Футбол» с 28 января 1994 по 21 декабря 2012 года (с перерывами). Позже Уткин выпускал программу на своем ютуб-канале. Также выходила радио-версия программы на «Эхо Москвы».
После смерти Василия Уткина продакшен решил, что программа «Футбольный клуб» и другие ресурсы продолжат работу.
Павел Чепурин – комментатор Okko и Winline Медиалиги, вратарь «Эгриси».
Денис Алхазов – комментатор Okko.
Редакторами выпуска стали Александр Францев, Дмитрий Бажанов и Павел Бобков. Режиссером – Сергей Друзь.
бросается в глаза то, что ребята текст читают), а Уткин мог говорить сам))