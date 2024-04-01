Камил Гаджиев: «Почему всех удивляет, что Мостовой по-прежнему в Fight Nights? Он был, есть и будет»

Теги Александр Мостовой СКА Ростов Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Камил Гаджиев высказался о том, что Александр Мостовой остается в Fight Nights.

Ранее появилась информация, что Александр мог возглавить ростовский СКА.

«А кто видел официальное заявление футбольного клуба Fight Nights о том, что мы более не сотрудничаем с Александром Мостовым? А почему вас тогда удивляет, что Александр по-прежнему в команде?

Он же не пришел сейчас в FN, он с самого начала. Он был, есть и будет.

Мы находим вдохновение для ребят на тренировках. Объясню, что я имею в виду: Камил Гаджиев в качестве форварда уже не нужен. Не из-за операции на ногу, а из-за современного уровня МФЛ.

Но я же прихожу на тренировки, поддерживаю ребят. То же самое Саня – да, он сейчас никакие великие схемы со Смирновым не обсуждает, Смирнов сам разберется.

А Мостовой просто есть, вот и все. То, что он попадает в информационное пространство, это медиа для команды. А пока мы с Саней неплохо упражняемся на хоккейной площадке», – заявил президент Fight Nights в интервью Sports.

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