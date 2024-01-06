«Мне кажется, я сделал правильный выбор. Как чувствовал, так и принял решение». Скоропупов о переходе в 2Drots

Илья Скоропупов дал первое интервью после перехода в 2Drots.

– Почему выбрал 2Drots?

– Это был очень непростой выбор. Это было сложно. Я себя мучал. Сидел после травмы. Было очень напряжно, волнительно. И, наверное, впервые в жизни я делал такой выбор, который повлияет на мою судьбу.

Выбрал, потому что очень много хороших знакомых [в команде]. Ребят, с которыми я общаюсь. Мне импонирует Викторович как тренер. Мне кажется, я сделал правильный выбор. Как чувствовал, так и принял решение.

– Какие личные задачи ставишь на следующий сезон?

– Думаю, в самом начале нужно закрепиться в стартовом составе. Каких-то глобальных личных задач не ставлю. Главное – чемпионство. Как говорил Стиль, выиграть все и вся – это самое главное!

– Какой номер взял в команде?

– Взял привычный себе 28-й номер. Это любимое число моего папы. С самого первого сезона с этим номером. Думаю, он приносит мне удачу.

– На какой позиции тебе удобнее играть?

– Центральным атакующим полузащитником. В центре поля, я думаю это optimal inside.

– Что скажешь болельщикам?

– Я очень рад, что буду не просто на забитых стадионах, где все будут болеть против меня. Теперь я в команде, за которую болеет весь стадион. Болейте за нас! Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть все и вся, – рассказал хавбек 2Drots.