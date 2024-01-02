«Они знают, что будут получать не меньше, им будут доверять. Общаемся, но финального решения нет». Босс «Тандема» Кобылянский о Манне и Зирикове

Александр Кобылянский рассказал, перейдут ли Манна и Иван Зириков в «Тандем».

– Если «Тандем» попадет в МФЛ, то Зириков и Манна где будут играть?

– Это их личный выбор. Мы всегда в диалоге с ребятами. Здесь – дом. Они прекрасно знают, что в составе «Тандема» они будут получать не меньше, им будут доверять.

Но если мы говорим про 2D, то это бешеная популярность. Стасу нелегко сделать такой выбор.

– Ну, и Ваня Зириков в «Броуках» тоже приобрел известность. Он – основа этой команды.

– Согласен. Но отличие в том, что Стас развивает свою медийность. У Вани нет задачи развивать социальные сети в классическом понимании. Он просто не теряет аудиторию.

Мы общаемся. Стас знает прекрасно, что он всегда может оказаться в «Тандеме», но какого-то финального решения я пока не скажу.

Напомним, Зириков является одним из основателей клуба. Манна же выступает за «Тандем» в ЛФЛ.