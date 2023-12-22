«Григорян меня позвал на разговор. Я постучался в его кабинет. Он разговаривал по телефону, открыл дверь и сказал: «Что стучишь? Иди на ###». Хавбек ФК «10» Шера о тренере

Теги Кубань (до 2020) Александр Григорян брань Winline Медиалига ФК 10 Андрей Шерешков Медиафутбол

Андрей Шерешков рассказал историю о том, как его послал Александр Григорян.

«Мне нужно было уже ехать на просмотр в следующую команду, меня отчисляли от «Кубани». Мне нужно было поговорить с Григоряном. Сижу в комнате, звонит администратор и говорит, что меня ищет Григорян. Сказал мне зайти к нему.

Я прихожу к его кабинету, стучусь – никто не открывает. Через дверь слышу, что по он телефону разговаривает. Сел, стал ждать. Он вышел через минут 5. Он по телефону все еще разговаривает, смотрит на меня и говорит: «Что стучишь? Иди на ###». И захлопнул дверь жестко.

Стою в шоке. Просто я из тех мест, где люди так не разговаривают. Пульс 300 подскочил. Только захожу в комнату шмотки собирать, мне опять админ звонит и говорит, что меня Григорян в тренажерном зале ждет.

Захожу в тренажерку, он снова по телефону разговаривает. Видит меня и говорит: «Перезвоню». Подходит и говорит: «Андрюх, я на взводе, не бери в голову. Что хотел?». А я в шоке отвечаю: «Так это же вы меня позвали». Дальше мы уже начали о чем-то разговаривать», – рассказал хавбек ФК «10».

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12 комментариев
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Разговор был? Был)
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Это и был разговор, только очень короткий)
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Так ему самому так по телефону сказали :
—Что говоришь? Иди #####!
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Ответ Yujanin
втащить надо было
вот именно дал бы ему в пятак все равно в другую команду переходишь а у григоряна хоть память о тебе осталась
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в тексте столько ошибок. вы хоть проверяете, что выкладываете?
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мораль... идёшь на разговор с Григоряном, захвати с собой петуха
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Ответ savik-A.M.
слово из пяти ##### пишется раздельно
"Лесом"... да нет, вроде слитно...
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Ответ Wiley Fox
Дальше он уже начали о чем-то разговаривать», – рассказал хавбек ФК «10». ---- Не он, а они Холопский язык нельзя коверкать
не они, а мы тогда уж.
Или он начал говорить
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