«Григорян меня позвал на разговор. Я постучался в его кабинет. Он разговаривал по телефону, открыл дверь и сказал: «Что стучишь? Иди на ###». Хавбек ФК «10» Шера о тренере

Андрей Шерешков рассказал историю о том, как его послал Александр Григорян.

«Мне нужно было уже ехать на просмотр в следующую команду, меня отчисляли от «Кубани». Мне нужно было поговорить с Григоряном. Сижу в комнате, звонит администратор и говорит, что меня ищет Григорян. Сказал мне зайти к нему.

Я прихожу к его кабинету, стучусь – никто не открывает. Через дверь слышу, что по он телефону разговаривает. Сел, стал ждать. Он вышел через минут 5. Он по телефону все еще разговаривает, смотрит на меня и говорит: «Что стучишь? Иди на ###». И захлопнул дверь жестко.

Стою в шоке. Просто я из тех мест, где люди так не разговаривают. Пульс 300 подскочил. Только захожу в комнату шмотки собирать, мне опять админ звонит и говорит, что меня Григорян в тренажерном зале ждет.

Захожу в тренажерку, он снова по телефону разговаривает. Видит меня и говорит: «Перезвоню». Подходит и говорит: «Андрюх, я на взводе, не бери в голову. Что хотел?». А я в шоке отвечаю: «Так это же вы меня позвали». Дальше мы уже начали о чем-то разговаривать», – рассказал хавбек ФК «10».