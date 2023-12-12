Шера не жалеет о переходе в 2Drots из ФК «10»: «Чувствую себя на 10 из 10. Переживания были, не хотел с друзьями расставаться»

Шера рассказал, с какими чувствами переходил из 2Drots в ФК «10».

– «В « » себя чувствую на 10 из 10.

– Нет сожалений, что ушел из 2Drots?

– Нет, никаких. За чем ушел, то и получил.

– А когда уходил из 2D, были ли какие-то сожаления?

– Переживания были, не хотелось с друзьями расставаться. Новый этап – это всегда волнительно. Но никаких разочарований не было, – сказал полузащитник ФК «10».

Шерешков присоединился к ФК «10» в октябре этого года. В составе 2Drots он провел четвертый сезон Медиалиги и сыграл в Кубке России.