Шера не жалеет о переходе в 2Drots из ФК «10»: «Чувствую себя на 10 из 10. Переживания были, не хотел с друзьями расставаться»
Шера рассказал, с какими чувствами переходил из 2Drots в ФК «10».
– «В «Десятке» себя чувствую на 10 из 10.
– Нет сожалений, что ушел из 2Drots?
– Нет, никаких. За чем ушел, то и получил.
– А когда уходил из 2D, были ли какие-то сожаления?
– Переживания были, не хотелось с друзьями расставаться. Новый этап – это всегда волнительно. Но никаких разочарований не было, – сказал полузащитник ФК «10».
Шерешков присоединился к ФК «10» в октябре этого года. В составе 2Drots он провел четвертый сезон Медиалиги и сыграл в Кубке России.