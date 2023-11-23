Бала: «Я очень рассчитываю, что когда-то снова окажусь под опекой Сослана Маратовича»

Хавбек 2Drots Бала рассказал о предложении Сослана Гатагова перейти в «Амкал».

«Сослан звал в « »? Он написал мне. Это было неудивительно для меня. Это не первое сообщение от Сослана. Мы с ним поддерживаемым контакт. Я его поздравил, как только узнал, что он возглавил « ». И буквально через пару дней после его назначения он мне написал, как я себя чувствую в 2Drots и нет ли у меня мыслей как-то двигаться дальше. Я ему сказал, что мыслей у меня таких нет. Я даже не раздумывал.

Ты работал с Сосланом в « », нет ли желания с ним еще поработать? 100%. Я очень рассчитываю на то, что придет время, и когда-то я снова окажусь под опекой Сослана Маратовича. У меня футбольная жизнь еще долгая, мне только 24 года, поэтому может случиться все что угодно.

Если Кузнецов уйдет из 2Drots, Сослан подходящая кандидатура на роль главного тренера 2Drots? Я общался сегодня с некоторыми игроками 2Drots, и они меня поддержали в этом и сказали, что они тоже были бы готовы увидеть Соса во главе 2Drots. Но Сослан уже сделал свой выбор, поэтому я не уверен, что это возможно в обозримом будущем.

Итоги 2023 года? Сложно их подводить, потому что для меня 2Drots – это команда победителей. И мы, участвуя в каждом турнире, рассчитываем на победу. Поэтому я не могу сказать, что этот год получился удачным для нас», – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.