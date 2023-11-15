Сэмио: «На первой тренировке два раза по воротам попал, и Викторович сказал: «Его подписываем»

Владислав Семенов рассказал, как попал в 2Drots.

«Я приехал на «день открытых дверей». Была акция «приди сам и приведи друга». Тогда я как раз Сережу Кутузова попросил «отрекламировать» меня. Я прихожу и думаю, что все уже в курсе, кто я. Уже с Викторовичем [ ] поздоровались, и раздается звонок. Думаю: «Не дай бог Сережа только сейчас звонит». А Кутуза не было на тренировке. То есть, я уже пришел, и Кутуз только при мне набрал Викторовичу.

А там была товарищеская игра Dream Team против 2Drots. И как раз в Dream Team был я, тоже приходил. Викторович называл состав и позиции и вписывал фамилии. И центр защиты называет, и никто не откликается. Я говорю: «Да я могу сыграть, без разницы».

Тайм сыграли, все было нормально. Потом полил дождь, и игра закончилась. Отыграли всего 50 минут. Ну и сказали приезжать на сборы.

Приезжаю на сборы. На первой тренировке два раза по воротам попал, и Викторович сказал: «Все, его подписываем». Я еще прихожу на тренировку, ##### смотрю, там «квадрат», какие-то еще упражнения, и думаю: «##### как вы чемпионами то стали? Это же ######»

Я еще помню профессиональный футбол. А тут суета, какие-то «ха-ха», все с телефонами. Я приезжал на тренировки с запасом, как меня учили, за час. Только Арчи единственный рано приезжал. Остальные за 15 минут приходят спокойненько, на аллюре. Я еще Гудаю тогда говорю: «Как вы чемпионами стали? Это какой-то хаос».

Но был момент, когда я действительно понял, что команда стоящая. Это было на матче с « » во время разминки. На том «квадрате» я подумал: «Ну это совсем другое дело, нежели чем на тренировках», – рассказал защитник 2Drots.