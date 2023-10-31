Райзен об интересе «Титана» к Коржу: «Он сам хочет видеть себя в «Броуках», но «Титан» с ним будет вести переговоры»

«Титана» интересуется форвардом «БроукБойз» Константином Коржом.

«Со мной связался Шама (Курбанов, главный тренер «Титана» – Sports.ru) из «Титана» и сказал, что будет вести общение с нашим Костей Коржом. Я с Коржом поговорил, сказал ему, что все хотят видеть его в клубе.

Он сам хочет видеть себя в клубе, но «Титан» будет вести с ним переговоры. Сейчас такая удивительная ситуация возникает, что как будто бы игроки уже будут являться свободными агентами через 2 месяца. А никто даже компенсацию ни за что платить не будет.

Здесь есть вариант только надеяться, что игроку действительно комфортно, и он хочет остаться в команде. Но если там будут какие-то космические финансовые предложения...

Что я могу вам сказать? Так жизнь работает», – рассказал президент «БроукБойз».