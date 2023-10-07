Защитник 2Drots Сэмио: «Конечно, вылететь на такой ранней стадии – большое разочарование»

Сэмио разочарован вылетом 2Drots в четвертьфинале Winline Медиалиги.

– Вылет 2Drots – это трагедия?

Конечно, большое разочарование вылететь на такой ранней стадии. Причем при неплохой игре. Но, к сожалению, такое большое преимущество не смогли реализовать в забитый гол.

– Не было ощущения, что команда ментально сломалась, когда не смогла обыграть «Эгриси» в основное время?

– Сложно сказать, не знаю. Да, понятно, что затягивать было нельзя, делали все возможное, наверное. Ну, больше может подкосило, что, имея преимущество, моменты, штанги, не смогли забить.

Но все равно вера была. Сычев в раме, большой красавец. Подарил надежду нам. К сожалению, это уже футбол, он бывает очень суров. Пенальти и буллиты, наверное, это лотерея в большей степени.

– Как думаешь, кто на данный момент фаворит сезона?

Наверное, все те же. «Броуки», «Амкал», «Родина Медиа». Все, кто остались, в принципе. Но может, конечно, еще будут сюрпризы, – рассказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

2Drots вылетели в четвертьфинале Медиалиги, проиграв «Эгриси» по буллиталити. «Дроты» впервые не дошли до финала турнира.