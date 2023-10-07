«Мы выходили на поле с чувством, что это будет не футбол, а настоящая война». Вратарь «Эгриси» Чепурин об игре с 2Drots

Павел Чепурин высказался после победы «Эгриси» над 2Drots.

– У меня все эмоции были после того, как Клюка подтащил последний пенальти. Невероятно. Нам было очень тяжело. Весь второй тайм мы отбивались. 2Drots – двукратный чемпион Медиалиги, чемпион МКС, команда, которая дальше всех прошла в Кубке, они нам сегодня это показали.

Но мы сразу выходили на поле с чувством, что это не футбол будет, а настоящая война, бойня. И мы просто должны тут умирать, что мы и делали во втором тайме.

– Как думаешь, «дроты» сломались ментально перед буллитами, когда не смогли вас обыграть в основное время?

– Нет. Это команда с чемпионским характером, я думаю, их такими мелочами не сбить. А серия буллиталити. Слушай, ну у них Дима Сычев, который четыре пенальти подряд вытаскивает, сегодня тоже вытащил. В принципе, когда мы были на серии буллиталити, я сразу уже закладывал в голове, что если Дима Сычев воротах, то это как минимум там один взятый. Это же я и сказал Артему Шапшникову, который не забил.

– Как думаешь, что дальше ждет «Эгриси»?

– Калининград или Минск.

– А в целом? Вы уже переросли из той местечковой команды района, в достаточно крупный бренд, хлопнули «дротов».

– Я пока это не осознаю, и нам предстоит еще это понять. Я не могу заглядывать надолго вперед. Возможно, вырастим во что-то больше. Возможно, нас вообще не станет. Кто знает, что будет в зимой? Слишком турбулентный, неспокойный мир. Но то, что происходит сейчас, это, наверное, лучшее время за очень долгие годы.

– В чем магия Ильи Лисицына?

– Илья Лисицын наш, черно-желтый. Эгрисианец! – рассказал голкипер « » в интервью корреспонденту .ru Степану Кашинцеву.

«Эгриси» выбил 2Drots, обыграв их в серии буллиталити (4:3) в четвертьфинале .