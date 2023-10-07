Жека 2Drots об «Эгриси»: «Мы настроены хлопнуть по носу. Ребята там уже решили задачу, прыгнули выше головы. Дальше должны проходить сильнейшие»

Теги Sports.ru Эгриси 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Медиафутбол

Жека 2Drots считает, что дождь уравнивает шансы команды в матче с «Эгриси».

– Как тебе сегодня погодка?

– Топовая английская. Я думаю, погода cыграет немножко на руку «Эгриси». Чуть-чуть их усталость, которая может быть накопилась, сегодня поле, которое есть, им поможет. У них хорошие дальние удары.

Знаешь, такая погода, в которой только куваться, много борьбы. Поэтому шансы чуть-чуть подравнялись. Но все равно мы настроены хлопнуть по носу. Ребята там уже решили задачу, вышли из группы, выше головы прыгнули, поэтому дальше должны проходить сильнейшие

– Удивлен, что «Эгриси» так сильно изменились? В прошлом сезоне они были худшими, а сейчас новый тренер их вывел в плей-офф. И достаточно они уверены всю группу смотрелись.

– Мне кажется, еще Вася хороший ход сделал. Всем заявил, что я уйду, если они не выйдут. Чуть-чуть ребятки испугались, сыграли за президента. Я поэтому и говорю то, что хорошие мальчики выполнили свою задачу. Президент остался, они молодцы, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву. 

2Drots играет в четвертьфинале Winline Медиалиги.

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1 комментарий

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belikovda.90
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По лобику Вам шелкнули Химки
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