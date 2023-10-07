Жека 2Drots об «Эгриси»: «Мы настроены хлопнуть по носу. Ребята там уже решили задачу, прыгнули выше головы. Дальше должны проходить сильнейшие»

Жека 2Drots считает, что дождь уравнивает шансы команды в матче с «Эгриси».

– Как тебе сегодня погодка?

– Топовая английская. Я думаю, погода cыграет немножко на руку « ». Чуть-чуть их усталость, которая может быть накопилась, сегодня поле, которое есть, им поможет. У них хорошие дальние удары.

Знаешь, такая погода, в которой только куваться, много борьбы. Поэтому шансы чуть-чуть подравнялись. Но все равно мы настроены хлопнуть по носу. Ребята там уже решили задачу, вышли из группы, выше головы прыгнули, поэтому дальше должны проходить сильнейшие

– Удивлен, что «Эгриси» так сильно изменились? В прошлом сезоне они были худшими, а сейчас новый тренер их вывел в плей-офф. И достаточно они уверены всю группу смотрелись.

– Мне кажется, еще Вася хороший ход сделал. Всем заявил, что я уйду, если они не выйдут. Чуть-чуть ребятки испугались, сыграли за президента. Я поэтому и говорю то, что хорошие мальчики выполнили свою задачу. Президент остался, они молодцы, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту .ru Степану Кашинцеву.

2Drots играет в четвертьфинале .