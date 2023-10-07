Райзен: «Мы созданы для того, чтобы в такой погоде играть, следующий матч на «Эмирейтс» проведем»

Райзен поделился эмоциями после выхода «Броуков» в полуфинал Winline МФЛ.

– Недавно ты был в Лондоне и привез с собой лондонскую погоду, настоящую английскую. Как думаешь, сегодня она помогла «Броукам»?

– 100%, видишь, походу, мы созданы для того, чтобы в такой погоде играть. Следующий матч на «Эмирейтс» будем проводить. Мы туда стремимся.

– Наконец-то сняли проклятие четвертьфинала. Что произошло? Ты к магу ходил? К колдунье?

– Не, я просто верил в команду. Рано или поздно это должно было произойти, да. Просто верил в команду.

– У «Броков» наконец-то сформировался коллектив?

– Уже давно сформировался, сейчас он и дал плоды.

– Сегодня «дроты» скрутились. Как думаешь, почему так?

– Потому что им не повезло и все. Ну и надо сказать то, что, естественно, «Эгриси» молодцы.

– Кажется, это идеальный шанс зайти на пьедестал медиафутбола и закрепиться там.

– Каждый новый шанс идеальный, по своему. Но по факту такие команды, как тут 2Drots, можно только догонять, выигрывая титулы. И сейчас мы имеем возможность прийти к тому, чтобы их на немножечко догнать.

– В обозримом будущем ты считаешь, что «Броуки» могут стать главной командой медиафутбола?

– Все может быть. Знаешь, история, она такая – непредсказуемая. Что будет с медиафутболом? Какие русла? Какие деньги? Может быть, мы будем очень долго существовать, – рассказал руководитель « » в интервью корреспонденту .ru Степану Кашинцеву.

«Броуки» впервые в истории вышли в полуфинал .