Райзен: «Мы созданы для того, чтобы в такой погоде играть, следующий матч на «Эмирейтс» проведем»
Райзен поделился эмоциями после выхода «Броуков» в полуфинал Winline МФЛ.
– Недавно ты был в Лондоне и привез с собой лондонскую погоду, настоящую английскую. Как думаешь, сегодня она помогла «Броукам»?
– 100%, видишь, походу, мы созданы для того, чтобы в такой погоде играть. Следующий матч на «Эмирейтс» будем проводить. Мы туда стремимся.
– Наконец-то сняли проклятие четвертьфинала. Что произошло? Ты к магу ходил? К колдунье?
– Не, я просто верил в команду. Рано или поздно это должно было произойти, да. Просто верил в команду.
– У «Броков» наконец-то сформировался коллектив?
– Уже давно сформировался, сейчас он и дал плоды.
– Сегодня «дроты» скрутились. Как думаешь, почему так?
– Потому что им не повезло и все. Ну и надо сказать то, что, естественно, «Эгриси» молодцы.
– Кажется, это идеальный шанс зайти на пьедестал медиафутбола и закрепиться там.
– Каждый новый шанс идеальный, по своему. Но по факту такие команды, как тут 2Drots, можно только догонять, выигрывая титулы. И сейчас мы имеем возможность прийти к тому, чтобы их на немножечко догнать.
– В обозримом будущем ты считаешь, что «Броуки» могут стать главной командой медиафутбола?
– Все может быть. Знаешь, история, она такая – непредсказуемая. Что будет с медиафутболом? Какие русла? Какие деньги? Может быть, мы будем очень долго существовать, – рассказал руководитель «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.
«Броуки» впервые в истории вышли в полуфинал Winline Медиалиги.
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