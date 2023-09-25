Матч «БроукБойз» – «Титан» может пройти в Воронеже

Теги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз календарь ЛФК «Титан» Медиафутбол

Игру Winline Медиалиги «БроукБойз» – «Титан» могут перенести в другой город.

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров сообщил, что матч 5-го тура группового этапа может пройти в Воронеже.

Сегодня лига представила расписание тура, в котором местом проведения игры между «БроукБойз» и «Титаном» указан стадион «Москвич».

По словам Егорова, о возможном переносе матча ему сообщил глава МФЛ Николай Осипов.

Игра в случае переноса, скорее всего, состоится 2 октября, хотя в расписании тура указана дата 1 октября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий