Матч «БроукБойз» – «Титан» может пройти в Воронеже
Игру Winline Медиалиги «БроукБойз» – «Титан» могут перенести в другой город.
Президент «Броуков» Дмитрий Егоров сообщил, что матч 5-го тура группового этапа может пройти в Воронеже.
Сегодня лига представила расписание тура, в котором местом проведения игры между «БроукБойз» и «Титаном» указан стадион «Москвич».
По словам Егорова, о возможном переносе матча ему сообщил глава МФЛ Николай Осипов.
Игра в случае переноса, скорее всего, состоится 2 октября, хотя в расписании тура указана дата 1 октября.
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