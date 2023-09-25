Матч «БроукБойз» – «Титан» может пройти в Воронеже

Игру Winline Медиалиги «БроукБойз» – «Титан» могут перенести в другой город.

Президент «Броуков» сообщил, что матч 5-го тура группового этапа может пройти в Воронеже.

Сегодня лига представила расписание тура, в котором местом проведения игры между « » и « » указан стадион «Москвич».

По словам Егорова, о возможном переносе матча ему сообщил глава МФЛ Николай Осипов.

Игра в случае переноса, скорее всего, состоится 2 октября, хотя в расписании тура указана дата 1 октября.